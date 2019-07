Küsitlused: Zelenskõi parteid saadab valimistel edu

Lävepakuküsitluse järgi kogub Zelenskõi toetajatest koosnev partei Rahva Teener 43,9 protsendi valijate toetuse, vahendab Reuters.

Teisel kohal on ekspresident Petro Porošenko partei Euroopa Solidaarsus, sellele järgneb ekspeaministri Julia Tõmošenko partei Üleukrainaline Ühendus Isamaa.

Viiendal kohal on rokkmuusik Svjatoslav Vakartšuk oma parteiga. Just temaga soovib endisest telekoomikust president kõige parema meelega koalitsiooni moodustada ning kordas seda ka täna. Vakartšuk kinnitas, et on valmis tegema koostööd uute poliitiliste jõududega tingimusel, et neil ei ole oligarhidepoolset toetust.

Ukraina presidendil tuleb ülemraadaga võimu jagada: viimane nimetab ametisse ka peaministri.