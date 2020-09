Küsitlus: ligi 2/3 USA noortest ei tea, et holokaustis tapeti 6 miljonit juuti

Uuringu järgi ei suuda niinimetatud millennial’idest ja Z-põlvkonna täiskasvanutest vanuses 18-39 ligi pool (48%) nimetada ühtki Teise maailmasõja aegset koonduslaagrit ega getot, vahendab Guardian.

Ligi veerand küsitletutest (23%) ütles, et nad usuvad, et holokaust on müüt või liialdatud või nad ei ole selles kindlad. Üks kaheksast (12%) ütles, et nad ei ole holokaustist kindlasti kuulnud või ei arva, et oleksid sellest kuulnud.

Üle poole (56%) ütles, et on näinud natsisümboleid sotsiaalmeedias ja/või oma kogukonnas, ning ligi pool (49%) olid näinud holokausti eitavaid või moonutavaid postitusi sotsiaalmeedias või mujal internetis.

„Need tulemused on nii šokeerivad kui ka kurvastavad ja need kriipsutavad alla seda, miks me peame tegutsema nüüd, kui holokaustis ellujäänud on veel meiega, et oma lugusid rääkida,” ütles uuringu tellinud organisatsiooni Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) president Gideon Taylor.

„Me peame aru saama, miks meil ei lähe paremini noore põlvkonna harimisel holokausti ja mineviku õppetundide kohta. See peab olema äratuskell meie kõigi jaoks ja teekaart selle kohta, kus valitsusametnikud peavad tegutsema,” lisas Taylor.

USA-s ei teadnud 63% vastanutest, et holokausti käigus tapeti kuus miljonit juuti, ning enam kui kolmandik (36%) arvas, et tapeti kaks miljonit või vähem inimest.

11% vastanutest arvas, et juudid põhjustasid holokausti.

44% küsitletutest teadis Auschwitz-Birkenaud, aga vaid 3% Bergen-Belsenit. 6/10 texaslastest ei teadnud ühtki koonduslaagrit ega getot.

Siiski arvas 7/10, et ei ole vastuvõetav omada neonatslikke vaateid.