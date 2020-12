Küsitlus: Lätis kavatseb end koroonaviiruse vastu vaktsineerida lasta 34%, Leedus 39% ja Eestis 44% vastanutest

Raiti esindaja Māra Tauriņa ütles, et vaatamata sellele, et ravimifirmad on teatanud koroonaviiruse vaktsiinide efektiivsusest, riigid on neid suures koguses broneerinud ja Suurbritannias on juba alanud elanikkonna massiline vaktsineerimine, on Balti riikide elanike suhtumine vaktsiinidesse üsna skeptiline. Kõige skeptilisemad ollakse sealjuures Lätis, vahendab Läti Delfi.

Tänavu oktoobris läbi viidud küsitluse tulemustest selgub, et 38% vastanutest Lätis ei kavatse end vaktsineerida lasta ja 28% ei osanud konkreetset vastust anda. 34% küsitletutest väljendas valmisolekut enese vaktsineerimiseks.

Läti oli Balti riikidest ainus, kus inimesi, kes end vaktsineerida lasta ei kavatse, oli rohkem kui neid, kes tahavad end vaktsineerida lasta.

Leedus ei olnud 31% küsitluses osalenutest veel otsustanud, 39% kavatses end vaktsineerida lasta ja 30% olid kindlad, et ei soovi vaktsiini.

Eestis oli vaktsineerimise toetajaid kõige rohkem. 44% kavatseb end vaktsineerida lasta, 25% ei olnud otsustanud ja 31% ütles ei ole valmis end vaktsineerida laskma.

Küsitlus viidi läbi tänavu oktoobris interneti teel. Osales tuhat inimest igast Balti riigist vanuses 18-65 aastat.

