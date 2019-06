Küsimused korruptsiooni kohta viisid Vene propagandakanali peatoimetaja Simonjani haiglasse

Simonjan ja Sobol kohtusid raadiojaama Ehho Moskvõ toimetuses, kus Simonjan pidi saates osalema. Simonjani sõnul varitses Sobol teda pool tundi ning hakkas nõudma kommentaare FBK paljastustele Moskva linnapea Sergei Sobjanini kohta, vahendab RBK.

Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина.



Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 6, 2019

„Rasedate naiste ahistamine mööda raadiojaama koridore pole parim meetod valimiskampaania tegemiseks,” kirjutas Simonjan Twitteris.

Красивая, между прочим, девушка.



Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо.



Нюта бы так никогда не сделала. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 6, 2019

Interfaxi teatel ütles Simonjan Sobolile, et viimane ei meeldi talle ja teda ei tohi raseduse tõttu närvi ajada.

„Ma ei tea, arstid ütlesid, et on vaja haiglasse jääda,” vastas Simonjan Interfaxi küsimusele, kui tõsine olukord on. „Praegu jäetakse mind haiglasse ööpäevaks... Raseduse katkemise oht, mida saab olla 18. nädalal?”

Sobol avaldas Twitteris video vestlusest Simonjaniga.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019

Sobol avaldas ka imestust, et rasedus ei lase Simonjanil korruptsiooni kommenteerida, aga Ehho Moskvõ saadetes osaleda laseb.

„Ma ei meeldi Margarita Simonjanile, selgub. See on vastastikune,” kirjutas Sobol Twitteris.

Simonjani ees vabandas Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktov.