Kus on Xi? Hiina riigipea tüürib koroonaviiruse vastast võitlust turvalistest kõrgustest

Xi tagasitõmbumine tähelepanu keskpunktist, oli ekspertide arvates märk viimase püüdlusest isoleerida end viirusevastasest võitlusest, mis võib näida ebaõnnestumisena ja päädida avalikkuse pahameelega. Ometi on Xi konsolideerinud kodumaal võimu, lükates kõrvale või vabanedes pea kõigist konkurendidest, mistõttu on rahval vähe inimesi, keda süüdistada, kui midagi peaks minema valesti.

"Ma arvan, et poliitiliselt on ta avastanud, et diktaatorliku võimutäiuse omamisel on negatiivne külg, mis tähendab, et kui asjad lähevad valesti või kui neil on suur oht minna valesti, tuleb tal ka kogu vastutus enda kanda võtta," ütles San Diego ülikooli professor Victor Shih, kes tegeleb Hiina poliitika uurimisega.

Valdavale osale riigi elanikest on öeldud, et nad jääksid koju. Ka tehased jäävad suletuks ja lennuettevõtjad on lennud Hiinasse suuresti peatanud. Asjatundjad hoiatavad, et koroonaviirus võib majandusele kõva hoobi anda, kui seda kiiresti kontrolli alla ei saada.

Valitsusel on samal ajal aga probleeme narratiivi kontrollimisega. Xi seisab silmitsi ebatavaliselt terava avaliku rahulolematusega, mida isegi Hiina võimas tsensuuriaparaat pole suutnud täielikult lämmatada.

Wuhanis tegutsenud silmaarsti doktor Li Wenliangi surm, kes juba detsembris oma kolleege võimaliku uue viirusepuhangu eest hoiatas, ent politsei poolt seejärel kinni võeti, on vallandanud pahameele valitsuse tegevuse üle. Hiina akadeemikud on Li surma järel teinud vähemalt kaks petitsiooni, milles kutsutakse üles sõnavabadusele.

Kui Xi väljub sellest kriisist poliitiliselt ebakindlana, on tagajärjed ettearvamatud. Ta võib muutuda avatumaks kompromisside suhtes partei eliidiga, ent ka jätkata oma senist tegevust ainuvõimu kindlustamiseks. 2022. aastal loodab Xi alustada oma kolmandat ametiaega Hiina kommunistliku partei juhina. 2018. aastal kaotas ta põhiseadusest piirangu, mis sundinuks ka kahe ametiaja järel kohalt lahkuma.