Kurdid sõlmisid Türgi vastu võitlemiseks kokkuleppe Süüria armeega

Varem teatas valitsusvägede riigi põhjaossa saatmisest ka Süüria riigitelevisioon, vahendab BBC News.

Kurdide juhitud administratsiooni teatel paigutatakse Süüria armee kokkuleppe järgi kogu piiri ulatusse.

Süüria armee hakkab aitama Süüria Demokraatlikke Jõude (SDF) „Türgi agressiooni vastu ja vabastama piirkondi, kuhu Türgi armee ja palgasõdurid on sisenenud”, öeldakse avalduses. Samuti peab see „sillutama teed ülejäänud Türgi armee okupeeritud Süüria linnade nagu Afrini vabastamiseks”.

Türgi väed ja Türgi-meelsed Süüria mässulised sundisid kurdi võitlejad Afrinist lahkuma 2018. aastal pärast kaks kuud kestnud operatsiooni.

Kokkulepe märgib märkimisväärset muutust kurdide liitudes teiste jõududega pärast USA sõjalise kaitse kaotamist.

Praegu ei ole veel täpselt teada, milliseid kohustusi on Süüria valitsus võtnud.

SDF-i ülem Mazloum Abdi tunnistas ajakirjas Foreign Policy siiski, et tuleb teha valusaid kompromisse Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsuse ja selle liitlase Venemaaga.

„Me ei usalda nende lubadusi. Ausalt öeldes on raske teada, keda usaldada," kirjutas Abdi. „Aga kui me peame valima kompromisside ja meie rahva genotsiidi vahel, valime me kindlasti oma rahva elu.”