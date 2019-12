Kurdid: Islamiriik tõstab Iraagis taas pead

Võitlejad on nüüd paremate oskustega ja ohtlikumad kui Al-Qaida, teatas kurdi terrorismivastase võitluse tippametnik Lahur Talabany.

„Neil on paremad tehnikad, parem taktika ja palju rohkem raha oma käsutuses,” ütles Talabany. „Nad on võimelised ostma sõidukeid, relvi, toiduvarusid ja varustust. Tehnoloogiliselt on nad nüüd teadlikumad. Neid välja tõrjuda on keerulisem. Seega nad on nagu steroididel Al-Qaida.”

Oma baasis Sulaimaniyas Põhja-Iraagi Kurdistani regioonis maalis Talabany pildi organisatsioonist, mis on veetnud viimased 12 kuud kalifaadi varemetel ülesehitustööks.

„Me näeme, et tegevus kasvab nüüd ja me arvame, et ülesehitusfaas on läbi,” ütles Talabany, kes juhib Iraagi Kurdistani kahest luureagentuurist üht, Zanyarit.

Talabany sõnul on tekkinud teistmoodi Islamiriik, mis ei taha enam kontrollida territooriumi, et vältida sihtmärgiks olemist. Selle asemel on äärmuslased läinud põranda alla Iraagi Hamrini mägedes.

„See on praegu ISIS-e keskus,” ütles Talabany. „See on pikk mäeahelik ja Iraagi armeel on seda väga keeruline kontrollida. Seal on palju peidukohti ja koopaid.”