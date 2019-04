Küprosel tabati sarimõrtsukas, kes tunnistas üles seitsme naise ja lapse tapmise. Ohvrid olid välismaalased

BBC kirjutab, et pisikese saareriigi meedias nimetatakse mõrtsukat ka "riigi esimene sarimõrvar". Aprilli hakul leiti ühest kaevandusest kahe naise laibad, kolmas surnukeha avastati eile.

Kahtlusaluseks on 35-aastane Kreeka-Küprose taustaga armeeohvitser. Ta on tunnistanud üles antud mõrvad ja veel mitmed.

Kolm praeguseks tuvastatud hukkunut on Filipiinidelt pärit naised. Lisaks sellele pihtis mees, et tappis naise, kes oli pärit kas Indiast või Nepaalist. Samuti on ohvrite seas rumeenlanna ja tema kaheksa-aastane tütar. Kadunud on ka ühe filipiinlanna kuue-aastane tütar. Ohvreid võib olla veel.

Kaevandus, kuhu ta kolm laipa peitis, asub pealinna Nikosia lähedal. Mõrtsuka nime pole siiani avalikustatud.