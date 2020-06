Kulutulena levis uudis, et Madeleine McCanni vanematele teatati tütre surmast. Vanemad väidavad risti vastupidist

Hiljuti selgus, et 2007. aastal Portugalis kaduma läinud Madeleine McCanni juhtumis on uus kahtlusalune. Tegu on 43-aastase sakslase Christian Brückneriga, kes kannab praegu ühe teise kuritöö tõttu pikka vanglakaristust, vahendas ajakiri Spiegel.

Prokurör Wolters lausus Mirrorile, et prokuratuuri poolt saadeti tüdruku vanematele kiri, kus kinnitati, et too on surnud. Nad ei täpsustanud kirjas juhtunu asjaolusid, kuna see võiks seada ohtu edasise uurimise ehk olla pigem kasulik Brücknerile (alloleval fotol).

AFP

"Mul on vanematest kahju, ent rohkem detaile avaldada ei saa," märkis Wolters. "Meil on kindlad tõendid, et kahtlusalune tappis Madeleine'i."

Uudis vanemate teavitamisest sai kohe laia kõlapinda väljaannetes üle maailma.

Sky News aga kajastab, et Kate ja Gerry McCann saatsid meediale nüüd pressiteate, kus rõhutavad, et pole mingit kirja saanud. "Põhjendamatud jutud selle kohta on põhjustanud perekonnale ja sõpradele ebavajalikku ärevust ning taaskord tekitanud segadust meie elus."

Madeleine kadus 2007. aasta 3. mai õhtul Praia da Luzi kuurordis. Vanemad jätsid Maddy koos nooremate lastega tuppa magama ja läksid restorani õhustama. Kui ema Kate tuli lapsi vaatama, oli Madeleine kadunud. On liikunud ohtralt vandenõuteooriaid. The Sun on kajastanud, et kogenud ajakirjanik Jose Antonio Saraiva avaldas artikli, kus analüüsis, et tütar kadus, kuna tema ema Kate McCann oli seotud Briti salateenistustega.

Selle kõrval tundub Christian Brückneriga seotud versioon märkimisväärselt tõenäolisem. Saksamaa föderaalse kriminaalpolitsei (BKA) esindaja Christian Hoppe ütles Saksa avalik-õiguslikule telekanalile ZDF, et selle kurjategija puhul ei saa välistada seksuaalset motiivi. Hoppe sõnul võis kurjategija Portugalis McCannide külaliskorterisse algul lihtsalt sisse murda ja selle käigus spontaanselt lapseröövi kasuks otsustada.

Väljaande Braunschweiger Zeitungi sõnul kannab kahtlusalune praegu karistust Portugalis 2005. aastal sooritatud kuritöö eest, kus ta vägistas koduukse lukustamata jätnud 72-aastase ameeriklase ja röövis tema kodust esemeid.