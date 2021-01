Kuidas Trump Bidenile tuumakohvri üle annab, kui ise inauguratsioonil ei osale?

Sel hetkel ei ole Trumpil enam võimu ja tema tuumakoodid deaktiveeritakse automaatselt, selgitas Schwartz. Biden pärib aga samal hetkel automaatselt võimu tuumalöögi alustamiseks.

See tähendab, et kui Trump peaks homme kell 12.01 püüdma anda käsku tuumalöögiks, loetakse see käsk ebaseaduslikuks ja sõjaväejuhid, kelle ülesanne on tuumarelvad vallandada, on kohustatud keelduma.

Selle võimu ülemineku tagab see, et koodid, mida Trump kasutaks enese presidendina autentimiseks, muutuvad selleks hetkeks kehtetuks. Biden saab oma „küpsise” ilmselt kätte homme hommikul, kui teda ja valitud asepresident Kamala Harrist briifitakse tuumalöögi algatamise protsessi kohta.

Nende koodid ei aktiveeru aga enne keskpäeva.

Varem sel kuul ütles esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi oma kirjas esindajatekoja demokraatidele, et rääkis USA staabiülemate ühendkomitee esimehe, kindral Mark Milleyga ja arutas Trumpi ligipääsu tuumakoodidele, sest oli kutsutud üles presidenti ametist kõrvaldama seoses Kapitooliumi ründamisega tema toetajate poolt.

Pärast Milleyga rääkimist ütles Pelosi, et sai kinnituse, et on olemas tagatised juhuks, kui Trump tahaks tuumarelva vallandada, teatasid mitmed allikad.

Kõrgete sõjaväelaste sõnul on küll presidendil ainuvõim tuumarelvade vallandamiseks, aga ta ei saa teha seda üksi.

Kui vastane peaks USA suunas raketi välja laskma, on presidendil viivitamatult ühendus salastatud kommunikatsioonivõrgustikuga ning ta saab reaalajas luureandmeid ja soovitusi tegutsemiseks.

On olemas kaitsemehhanismid ebaseaduslike rünnakukäskude vastu, kas need siis hõlmavad tuumarelvi või mitte. Et käsk oleks seaduslik, peab olema legitiimne sihtmärk, selge sõjaline eesmärk ja kasutada tuleb proportsionaalset jõudu.