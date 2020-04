Kuhu kadus Kim Jong-un? Hiina lähetas meedikute rühma Põhja-Koreasse

Hiina arstide ja ametnike reis Põhja-Koreasse tuleb keset vastuolulisi teateid paariariigi liidri tervise kohta. Reutersi teatel ei ole esialgu selge, mida rühma saatmine Kimi tervise kohta räägib.

Hiina Kommunistliku Partei rahvusvaheliste suhete osakonna kõrge ametniku juhitav delegatsioon lahkus neljapäeval Pekingist Põhja-Koreasse, väitsid kaks ametnikku Reutersile. Kõnealune osakond on Hiinas peamine organ, mis tegeleb naabruses asuva Põhja-Korea küsimustega.

Allikaid soovisid teema tundlikkust arvestades jääda anonüümseks, märgib Reuters. Ametkond keeldus uudisteagentuurile oma reisi tagamaid kommenteerimast, samuti ei soovinud seda teha Hiina välisministeerium.

Soulis tegutsev Põhja-Korea väljaanne Daily NK teatas varem sel nädalal, et Kim taastus 12. aprillil tehtud südame-veresoonkonna protseduurist. Telekanal CNN väitis omalt poolt, et USA monitoorib luureandmeid, mille kohaselt Põhja-Korea liidri tervis on pärast hiljutist operatsiooni tõsises ohus.

Lõuna-Korea presidendiadministratsioon teatas aga toona, et mingeid konkreetseid märke Põhja-Koreast, mis viitaksid Kimi halvale tervisele, ei ole. Ka Hiina luure allikad ütlesid, et väiteid ei vasta tõele.

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et kuuldused Põhja-Korea juhi tervisehädade kohta ei näi paika pidavat. "Ma arvan, et see lugu ei vasta tõele," lausus Trump ajakirjanikele, keeldudes aga ütlemast, kas ta oli Põhja-Korea ametnikega sel teemal suhelnud.

USA välisminister Mike Pompeo tunnistas aga hiljem, et valitseb teadmatus. „Mul pole mingeid detaile, mida ma saaksin teiega täna õhtul jagada, kuid Ameerika inimesed peaksid teadma, et jälgime olukorda ülima põhjalikkusega,” lausus Pompeo.