Kuberner Beglov: Peterburi on täielikule lukustamisele väga lähedal

„Peterburi jaoks on saabunud aeg, kui meid eraldab täielikust lockdown’ist väga vähe. Võitlus epideemiaga on ühine vastutus. Kasutagem võimalust ja järgigem reegleid,” ütles Beglov iganädalases raadiopöördumises, vahendab Interfax.

Beglov nentis, et Peterburi haiglad ja polikliinikud töötavad maksimaalsel võimsusel ja arstid efektiivsuse piiril.

„Kuni uue aastani on meil, kuhu raskeid Covidi patsiente hospidaliseerida. Edasi on „punane joon”, mille taga on plaanilise meditsiiniabi tühistamine statsionaarides ja kõigi kliinikute üleminek infektsioonirežiimile,” hoiatas Beglov.

Spetsiaalsed statsionaarid Covid-19 patsientide vastuvõtuks võtavad Peterburis iga päev vastu 800 uut patsienti. Beglov selgitas, et eelmise nädala lõpuks vabade voodikohtade arv statsionaarides veidi suurenes, aga see ei toimunud hospidaliseerimiste arvu vähenemise arvelt, vaid koroonahaigete kodus ravimise arvelt.

Beglov lisas, et linnas on praegu koroonaviiruse ja haiglavälise kopsupõletiku raviks juba 11 000 spetsialiseeritud voodikohta ja aasta lõpuks saab nende arvu suurendada 13 000-ni.

Eile oli koroonaviirusega nakatunute ööpäevane juurdekasv Peterburis 3741.

