Krimlastele lubati 5 aasta eest pensionide tõusu, aga saadi Moskva hinnad

Täielik läbikukkumine oli aga pensioniea langetamise lubadus. Selle aasta 1. jaanuarist tõsteti pensioniiga Venemaal ja sealhulgas Krimmis meestele 60-lt 65-le ja naistele 55-lt 60-le aastale. See on fakt, mida on keeruline vaidlustada.

„Meie aedade ja põldude andidele hakatakse tormi jooksma, ilma tollide ja kinnihoidmisteta”

Seda lubadust võib lugeda täidetuks, aga ainult seetõttu, et lendlehel ei ole öeldud, millistest tollidest on juttu ja kes hakkavad Krimmi aedade ja põldude andidele tormi jooksma. Pärast Ukraina ja maailma turgude sulgemist sanktsioonide tõttu Krimmi toodetele, on kohalikud põllumajandustootjad sunnitud müüma oma toodangut ainult Venemaal ja piiratud partnerite ringile. Näiteks Krimmi vilja müüakse Süüriasse ja leiba Krasnodari kraisse. Krõm.Realii hinnangul ei ole selles olukorras õige öelda, et Krimmi toodangule tormi joostakse.

Arvesse tuleb võtta ka seda, et pärast Dnepri jõe vee Krimmi suunamise lõpetamist on põllumajandus poolsaarel kannatanud ja toodangumahud kahanenud.

„Tauria kuurort saab „uue hingamise” sotsiaalkindlustusfondide ning Vene ettevõtete ja investeeringute arvel ning läheb üle aastaringsele tööle”

Viie aastaga ei ole Krimmi kuurordid Krõm.Realii teatel aastaringseteks saanud. Lisaks sellele on poolsaar Vene kuurortide hulgas üks kallimaid. Krimmi Vene valitsuse kuurortide ja turismi minister Vadim Voltšenko tunnistab vajadust lahendada mitmeid probleeme: tõsta sanatooriumide teenindus- ja täituvustaset, langetada sanatooriumide ja hotellide hindu ning langetada ka piletite hinda Krimmi sõitmiseks.

Vene investeeringute lubadus on küsitav sanktsioonide tõttu. Paljud Krimmi sanatooriumid, mis varem kuulusid Ukraina ärimeestele ja riigiettevõtetele, on nüüd Vene ametnike ja nende kontrolli all olevate ettevõtete omanduses.

Mõned masendavas seisus Krimmi sanatooriumid, mis pidid Vene totatsioonide toel arenema hakkama, asustasid eelmisel aastal perekonnad, kes evakueeriti happelekete tõttu Armjanskist.

„Noored saavad uued haridus- ja karjäärivõimalused”

Loe veel

Alates Venemaa koosseisu annekteerimisest said krimlased võimaluse piiranguteta Vene ettevõtetes töötada. 2014. aastal Krimmis välja antud Vene passid ei anna aga nende omanikele võimalust töötada ja õppida väljaspool Venemaad. Kuni 2014. aastani võis Krimmi dokumentidega aga õppida ja töötada igas maailma nurgas.

Väärika teenistuse otsingul tuleb noortel krimlastel praegu poolsaarelt lahkuda. Selle üle, kuidas Vene tegelikkus on mõjunud haridusele, võib otsustada Georgijevski-nimelise Krimmi meditsiiniakadeemia saatuse järgi. Pärast selle ühendamist Krimmi föderaalülikooliga 2015. aastal hakkasid tudengid sellest lahkuma. Selle tagajärjel kaotas akadeemia enamiku välistudengitest, kes seal kuni 2014. aastani õppisid. Nüüd suletakse akadeemia ravibaasis, Simferopoli kliinilises meditsiinikeskuses teraapiaosakond.

„Õppimine Moskvas või Peterburis ei ole luksus”

Alates 2015. aastast hakkasid paljud Vene kõrgkoolid krimlasi lihtsustatud protseduuriga vastu võtma. Tegelikkuses on aga õppimine Moskvas või Peterburis kättesaadav vaid neile, kellel on raha maksta kinni sinna sõitmine ja seal elamine.

„Kuban ja Sotši, Voronež ja Rostov ei ole enam välismaa”

See lubadus oleks pidanud puudutama nende hinge, kellele need regioonid vajalikud on. Ja neile, kes saavad endale sinna reisimist lubada, märgib Krõm.Realii.

„Venemaa on föderatiivne vabariik! Kõigil rahvastel ja rahvustel on seal võrdsed õigused ja nad on esindatud võimu kõigil tasemetel”

Elu Krimmi Vene tegelikkuses räägib hoopis muust, teatab Krõm.Realii. 2014. aastal algasid Krimmis massilised repressioonid poliitilistel, usulistel ja rahvuslikel alustel. Mitmeid juhtumeid tunnistavad isegi Vene õiguskaitsjad poliitiliseks tagakiusamiseks.

Krimmitatari ressursikeskuse andmetel viisid Vene silovik’id ainuüksi 2018. aastal Krimmis läbi 92 läbiotsimist, 128 kinnipidamist, 152 ülekuulamist ja 206 vahi alla võtmist. 492 korral rikuti õigust õiglasele kohtupidamisele, 57 juhul halvenes poliitvangide tervis. Alates 2014. aastast on Krimmis teadmata kadunud 17 inimest.

„Kümme garantiid Krimmile”

On veel üks lendleht nimega „Kümme garantiid Krimmile”, mida levitati 2014. aasta kevadel Krimmi parlamendi nimel.