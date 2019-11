Kremlis oldi Vene palgasõdurite Süürias toime pandud julmustest šokeeritud

„Tõesti, nad avaldasid šokeerivad fotod. Täna õnnestus tutvuda. See on tõesti šokeeriv informatsioon,” ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Ma ei tea, kuivõrd õigustatud on järeldused, mida tehakse, igasugused katsed inimesi tuvastada. Igal juhul võin öelda, et me ei oma mingit informatsiooni ega ole meil mingeid suhteid nende isikutega,” lisas Peskov.

Vastates täpsustavale küsimusele selle kohta, kas Venemaa uurimisorganid peaksid neid videoid uurima, ütles Peskov: „Kui nad peavad vajalikuks, siis teevad nad seda.”

Video mõrvast, mis väidetavalt pandi toime 2017. aasta juunis, avaldas Novaja Gazeta. Ajakirjanikud tegid kindlaks ka ühe vägivallatsemises osalenu isiku.

Viidates araabiakeelsele meediale teatas Novaja Gazeta, et ohver oli Süüria armeest deserteerunud kohalik.