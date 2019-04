Kremlile ei mahtunud pähe statistikateenistuse andmed venemaalaste vaesuse kohta

„Mul on raskusi selle kommenteerimisega, ütlen ausalt. Miks just jalanõude, miks just kolmandikul ja kust need numbrid pärit on. Ausalt öeldes oleksin ma Rosstatile tänulik nende andmete selgitamise eest,” ütles Peskov, vahendab RIA Novosti.

Rosstat oli enne seda avaldanud andmed elanikkonna elutingimuste kompleksuuringu kohta, milles tuuakse ära statistika venemaalaste rahalise olukorra kohta.

Uuringus öeldakse, et 52,9 protsenti majapidamistest ei saa hakkama ettenägematute kuludega nagu kiired meditsiiniteenused või remont ja 53,1 protsenti peredest ei saa endale lubada kõige lihtsama mööbli väljavahetamist.

35,4 protsenti teatasid, et neil ei ole võimalik „osta igale pereliikmele kaht paari mugavaid ja aastaajale kohaseid jalatseid (üks paar aastaaja kohta)”.

11 protsenti majapidamistest ei suuda osta eluliselt vajalikke ravimeid.

Kokku tuleb raskustega ots otsaga kokku 79,5 protsenti Venemaa peredest, neist 14,6 protsenti puutuvad kokku suurte raskustega.

Rosstat vastaski Peskovi mõistmatusele pika selgitusega ja rõhutas, et uuring oli vajalik usaldusväärse statistika saamiseks venemaalaste elu kohta.