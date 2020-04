Kremli teatel ei vasta kuulujutud Putini varjumisest Siberisse või kuhugi punkrisse tõele

„Kuulujutte on alati tohutu hulk. Ja kõige sagedamini ei ole neil kõigil midagi tegemist reaalsusega. President viibib oma Moskva-lähedases residentsis Novo-Ogarjovos – seal ta elab ja töötab. Loomulikult nõuab tänane olukord tema väga aktiivset – igapäevast ja isegi igatunnilist – kaasatust kogu riigimasina töösse. Putinil on kõik sideliigid. Just Novo-Ogarjovost viib ta läbi kõiki töötoiminguid peamiselt videokonverentsi formaadis,” vastas Peskov.

Argumentõ i Faktõ küsis ka, kas Putin hoiab 1,5-meetrist sotsiaalset distantsi, kui suhtleb külastajate ja abidega, või kas ta üldse kellegagi kontakteerub peale nende, kes residentsi teenindavad.

„Kõiki sanitaarnorme loomulikult järgitakse. Mis puutub silmast silma kontaktidesse, siis president on neid tõesti minimeerinud, kuigi need ei ole täielikult välistatud. Te teate, et mõningate ministrite, pangastruktuuride esindajatega viis ta eelmisel nädalal läbi ka silmast silma kohtumised. Distantsi püüab ta hoida. Lisaks sellele ei ole presidendi juurde loomulikult võimalik saada ilma vastava testimiseta. Need, kes saavad, on ühel või teisel tasemel kontrollitud,” ütles Peskov. „Teatud osa presidendiadministratsiooni töötajatest testitakse mitu korda nädalas. Sest me käime pidevalt tööl. Mingi osa teeb kaugtööd, mõni sõidab tööle ainult vajaduse korral, kui on vaja näiteks kaugtoiminguid ette valmistada.”

Peskovi sõnul võetakse arvesse ka seda, et testid ei ole sajaprotsendiliselt täpsed ja proove annab pidevalt ka Putin ise.

Putini eluviis on Peskovi sõnul endiselt sportlik: ta ujub basseinis ja hoiab end vormis trenažööridel.

Peskovilt küsiti ka, kas Putin vaatab Valgevene jalgpalli, sest muud praegu ei ole.

„Ma ei usu, vaevalt... Ta annab ikkagi prioriteedi isiklikule sporditegemisele. Lisaks sellele te teate, et ta armastab lugeda, näiteks ajaloolisi raamatuid,” ütles Peskov.