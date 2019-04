KREMLI PROTOKOLL | Putin ja Kaljulaid rääkisid sissejuhatuseks majandussuhete arendamisest

Putin märkis pärast tervitust, et pole ammu Eesti liidritega kohtunud. „Arvan, et viimane tippkohtumine oli kümmekond aastat tagasi,” sõnas Putin. „Hilisemal ajal olen teid vilksamisi näinud mõnes välisriigis viibides. Ametnike ja ametiasutuste vaheliste kontaktide puudumine on naabrite puhul ebanormaalne.”

Putin lisas, et selle tõttu on kahepoolne kaubandus viimastel aastatel kahanenud 50% võrra, ehkki viimase aasta jooksul on kaubavahetus jälle 17% võrra tõusnud. „Meil on objektiivsed ühised huvid seoses Läänemere piirkonnaga: julgeoleku- ja keskkonnaküsimused, samuti transpordi ja transiidiga seotud küsimused,” märkis ta.

Kremli protokolli järgi vastas Kaljulaid, et naabrid peavad omavahel rääkima ka siis, kui neil on teatud erimeelsusi. „Teil on õigus, et meie kaubandussuhted on olulised,” ütles president. „Majandus on võimeline poliitikute otsustega kohanema, seega on seda võimalik suunata positiivses suunas.” Ta lisas, et kohtumiseks on praegu parim aeg, kuna varsti tuleks uuendada EL-i ja Venemaa vahelist koostööraamistikku.

„Eesti kandideerib praegu ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks,” lisas Kaljulaid. „Oleme saanud mitmepoolsetes organisatsioonideks olulisteks ja konstruktiivseteks partneriteks. Seetõttu arvan, et globaalsete geopoliitiliste küsimuste arutamine võiks meile huvi pakkuda.”