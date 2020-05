Kremli pressiesindajal Peskovil diagnoositi kahepoolne kopsupõletik

Peskovi sõnul ei olnud tal esimesel päeval pärast positiivset testi sümptomeid, vahendab Interfax.

„No ja tegelikult esimesel päeval ei olnud üldse mingeid sümptomeid, aga pärast tõusis palavik veidi üle 37... Noh selline ebameeldiv palavik... Ja kondid valutasid. Ja Tanjal (Peskovi abikaasa Tatjana Navka – toim) hakkasid kondid valutama, tal oli kõrgem palavik. Kaks-kolm päeva lamasime kodus. No 37,4 päeval... No 37,8 öösel...” rääkis Peskov.

Peskovi sõnul võeti pärast seda vastu otsus sõita haiglasse, kus talle tehti kompuutertomograafuuring. Oli vaja kindlaks teha, et ei ole ohtu kopsudele.

Sel hetkel oli Peskovil tema sõnul juba kopsupõletik. Ta lisas, et paljud põevad seda praegu kodus, aga tema puhul ei olnud valikut.

„Jah, kui see on kahepoolne, valikut ei ole. Ja siin on veel eripära selles, et sinu kopse ei õgi niivõrd viirus, kuivõrd sinu enda organism. See tähendab, et algab hormonaalne torm ja immuunsüsteem püüab sellest viirusest jagu saada. Ja koos viirusega hakkab õgima kopse. Ja siit see „mattklaasi” efekt (kopsudes, paistab kompuutertomograafias). See võib viia tromboosini kopsudes. Aga siin on kuidas kellelgi...” lisas Peskov.

Peskov ütles, et on kogu epideemia ajal andnud teste pea igapäevaselt.

