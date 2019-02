Kremli pressiesindaja tütar töötab Euroopa Parlamendi prantsuse paremäärmuslasest liikme assistendina

Registreeritud assistendina on Jelizaveta Peskoval täielik ligipääs kõigile Euroopa Parlamendi dokumentidele, sealhulgas tundlikele paberitele välis- ja kaubanduspoliitika kohta ning erinevatele eelnõudele. Euroopa Parlament on tuntud oma lõtvade julgeolekureeglite poolest ja piirab ligipääsu vaid piiratud arvule dokumentidele, vahendab Daily Telegraph.

Kõige tundlikumaid dokumente võivad Euroopa Parlamendi liikmed vaadata ainult turvaruumis, kuhu on keelatud kaasa võtta telefone ja muid elektroonikaseadmeid.

Euroopa Parlamendi allikas ütles Daily Telegraphile, et parlamendiliikmed võivad oma praktikandid vabalt valida ning on normaalne, et neid on väljaspoolt Euroopa Liitu, et levitada sõniumit parlamendi töö kohta. Assistendid ei läbi julgeolekukontrolli.

„Euroopa Parlament väidab, et on rassismi vastu, aga kõik, mida eurofiilidest liikmetelt kuulda on, on Ameerika-vastane marurahvuslus ja konspiratoorne russofoobia,” kommenteeris Chauprade. „Preili Peskova on praktikant, kes õpib õigusteadust ja rahvusvahelisi suhteid Prantsusmaal. Euroopa Parlament on lepingu valideerinud ja kõiki protseduurireegleid on järgitud.”