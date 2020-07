Kreml: Venemaal on ka palju valgevenelasi, kes ei käitu iseloomulikult ja ei tarbi alkoholi

„Täna suhtleb meie suursaadik välisministeeriumi ja kolleegidega Minskis. Loodame, et selle suhtluse tulemusena ja ka suhtluskanalite kaudu eriteenistuste vahel saame me ammendava informatsiooni selle kohta, mis juhtus,” ütles Peskov, vahendab TASS.

Peskovi sõnul ei ole Vene poolel seni täielikku informatsiooni juhtunu kohta.

„Me teame, et eile vahistati Valgevenes 33 Venemaa kodanikku, 200 on veel tagaotsitavad. Puudub igasugune informatsioon venemaalaste mingite õigusvastaste tegude kohta, mis oleksid võinud saada vahistamise põhjuseks. Meil ei ole selle kohta midagi teada. Me näeme ja kuuleme Minski esindajate ametlikke avaldusi selle kohta, et venemaalased olevat osalised plaanides destabiliseerida olukorda Valgevene territooriumil presidendivalimiste lävel. Muud informatsiooni meil ei ole,” ütles Peskov.

Peskov rõhutas, et Valgevene on Venemaa lähim partner ja mingitest destabiliseerimiskatsetest juttu olla ei saa.

Vastates küsimusele, kuidas hindab Kreml erinevate ekspertide avaldusi selle kohta, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka esitab meelega Moskvale süüdistusi, et saada valijate toetus, vastas Peskov: „Kui meil ei ole täielikku informatsiooni, siis eksperdid ei tea tõenäoliselt üldse midagi, kõigisse neisse avaldustesse tuleb suhtuda suure kahtlusega.”

Peskov ütles ka, et Venemaa ja Valgevene presidentide vestlust praegu plaanis ei ole.

Küsimusele, kas Kremlis on olemas arusaam, mida vahistatud venemaalased Valgevenes tegid, vastas Peskov: „Kremlil ei saa olla selle kohta mingit arusaama. Venemaalased ja valgevenelased sõidavad teineteise juurde vabalt.”

„Venemaal viibib suur hulk valgevene mehi, sealhulgas samasugustes riietes, kes samuti ei käitu iseloomulikult: ei tarbi alkoholi ja nii edasi – vaat kuidas eile venemaalastest räägiti. See ei tähenda, et nad tegelevad millegi õigusvastasega. Vastupidi, nad on kõik absoluutselt seaduskuulekad inimesed. Me ootame informatsiooni, mida siis venemaalased Minskis korda saatsid ja mis sai nende vahistamise põhjuseks, miks otsitakse Valgevene territooriumil väidetavalt veel 200 venemaalast,” lisas Peskov Interfaxi vahendusel.