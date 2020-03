Kreml: Venemaal koroonaviiruse epideemiat tänu valitsusele ei ole

„Antud juhul on eventuaalsed arutelud vaevalt kohased. Ainus, mida ma tahan veel kord meelde tuletada: meil de facto epideemiat ei ole,“ kuulutas Peskov, vastates ajakirjanike küsimusele, millisel juhul võib president koroonaviiruse tõttu eriolukorra välja kuulutada, vahendab Interfax.

Peskov märkis, et Venemaal on koroonaviirusealane olukord märksa parem kui paljudes teistes riikides.

„Seda tänu neile meetmetele, mida hakkas õigeaegselt tarvitusele võtma meie valitsus, ja tänu sellele efektiivsele koroonaviiruse leviku vastasele süsteemile, mis Vene Föderatsioonis loodi. Seni lähtub president just sellest,“ teatas Peskov.

Peskov avaldas lootust, et Venemaal õnnestub epideemiat vältida. „Aga tõenäoliselt te mäletate, mida rääkis Kommunarka haigla peaarst Putinile erinevatest stsenaariumidest. Igal juhul lähtub riik sellest, et milline olukord ka poleks, kui palju parem ta ka poleks koroonaviirusega võitlemise eesliinist, tuleb ikkagi olla valmis hullemaks stsenaariumiks. Et pärast rõõmustada parem üle, nagu arst ütles,“ rõhutas Peskov.

Samal ajal kinnitas Venemaa koroonaviirusevastase võitluse föderaalne operatiivstaap kahe surmajuhtumi aset leidmist. Mõlemad on registreeritud Moskvas. Eile surnud patsientide vanus oli 73 ja 88 aastat.

Eelmise ööpäevaga lisandus Venemaal 182 koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja kokku on neid nüüd ametlikult 840, teatas operatiivstaap.

Täielikut paranes ööpäevaga üheksa inimest.

Uusi juhtumeid registreeriti 18 regioonis, 182-st 136 Moskvas.