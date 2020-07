Kreml: Venemaa ja Tšehhi suhteid on tumestanud ebasõbralikud sammud

„Suhteid Tšehhiga on viimasel ajal tumestanud teadaolevad sündmused, teatud ebasõbralikud sammud, mis on astutud munitsipaal- ja keskvõimude tasemel. Kindlasti on see negatiivselt mõjunud meie kahepoolsete suhete üldisele foonile,” ütles Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov vastuseks ajakirjanike palvele iseloomustada Vene-Tšehhi suhteid viimase aja spiooniskandaalide valguses, vahendab Interfax.

Peskov ütles, et praegu mingeid kontakte kõrgel ja kõrgeimal tasemel kahepoolses plaanis ei kavandata.

Peskov lisas, et Venemaa on heade sidemete ja koostöö poolt kõigi riikidega, sealhulgas Tšehhiga.

Eile riigireetmises süüdistatuna vahistatud Vene kosmosekorporatsiooni Roskosmos juhi nõuniku Ivan Safronovi advokaat Ivan Pavlov teatas, et uurijate väitel värbas ta 2012. aastal Tšehhi eriteenistus ja 2017. aastal andis ta viimasele üle salajase informatsiooni, mis oli seotud Vene relvatarnetega Aafrika ja Lähis-Ida riikidele ning Vene relvajõudude tegevusega seal. Andmete lõplik saaja oli väidetavalt USA.

5. juunil kuulutasid aga Tšehhi võimud kaks Vene diplomaati persona non grata’deks ja saatsid nad riigist välja. See oli seotud Praha 6. linnaosa vanema Ondřej Koláři ja Praha linnapea Zdeněk Hřibi väidetava ritsiiniga mürgitamise kavandamisega Venemaa poolt Nõukogude marssali Ivan Konevi ausamba mahavõtmise pärast Prahas.