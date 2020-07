Kreml: Venemaa ei püüdlegi G7-ga uuesti ühinemise poole

Ajakirjanikud küsisid Peskovilt kommentaari Saksamaa välisministri Heiko Maasi sõnadele, kes ütles, et Venemaa naasmine G7-sse ei ole võimalik, kuni ei ole lahendatud Krimmi ja Ida-Ukraina küsimus. Peskovilt küsiti, kas Kreml on valmis täiendavateks jõupingutusteks nende küsimuste lahendamiseks, et Venemaa saaks G7-sse naasta, vahendab Interfax.

„President Putin ei ole kordagi esinenud mingite algatuste, pöördumiste või mingi tegevusega selleks, et Venemaa ühineks taas „seitsmiku” tööga, seada esiteks,” ütles Peskov. „Te teate, et oli olemas selline formaat nagu „suur kaheksa”, mis oleks pidanud läbi viima oma tippkohtumise Sotšis, aga osavõtjad keeldusid Sotšisse sõitmast. Alates sellest ajast ei ole Putin kordagi algatanud mingisugust taastamist. Seetõttu on küsimuse selline asetus vaevalt aktuaalne. Venemaa ei püüdle „seitsmikuga” ühinemise poole.”

Peskov tuletas meelde, et Moskva on korduvalt rääkinud, et on täiesti rahul töö efektiivsusega selliste formaatide raames nagu G20, mis vastab paremini tänapäeva majanduslikule tegelikkusele majandusliku arengu keskuste seisukohast.

Küsimusele, kas on olemas tingimused, mille juures G7 või taasloodud G8 võiks saada efektiivseks, vastas Peskov: „Asi on selles, et igasugune ühendus, mis ei kaasa endasse majandusliku arengu ja majandusliku potentsiaali peamisi keskusi, ülemaailmseid keskusi – kuidas on näiteks võimalik arutada mingeid ülemaailmseid arenguteid majanduse või sotsiaalse arengu või poliitika valdkonnas ilma India osavõtuta, ilma Hiina osavõtuta, ilma Brasiilia osavõtuta, ilma Türgi osavõtuta, terve rea teiste riikide osavõtuta. Ilmselt on seda võimalik arutada, aga vaevalt võib selle juures pretendeerida mingile ülemaailmsele juhtpositsioonile.”