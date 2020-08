Kreml: Valgevenel pole meie abi vaja

Valgevene ei näe ka ise vajadust seesuguse Venemaa abi järele, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Reutersi vahendusel.

Peskov süüdistas võõrvõime, nimetamata konkreetselt ühtki riiki, Valgevene siseasjadesse sekkumises, ning ütles, et selline sekkumine on lubamatu.

Ta lisas, et Valgevene olukord on siseküsimus, mille peaksid lahendama valgevenelased ise.

Valgevene olukorda kommenteeris täna ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov, kes süüdistas samuti välisriike kriisi kasutamises Valgevene siseasjadesse sekkumiseks. Tema sõnul on Euroopa Liidu riikide, ennekõike Balti riikide avaldused Valgevene teemal ajendatud geopoliitikast.

Lavrov tunnistas, et presidendivalimiste korraldus oleks võinud olla parem, ning väitis, et Valgevene võimud on seda ka ise tunnistanud.

Ta lisas, et loodab näha Valgevene opositsiooni valmidust astuda tänaste võimudega kõnelustesse.