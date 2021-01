Kreml: väide, et Putin kardab Navalnõid, on absoluutne jama

Ajakirjanikud küsisid Peskovi kommentaari selle kohta, et rahvusvaheline meedia ja Navalnõi ise arvavad, et Putin kardab teda, ning seetõttu Navalnõi vahistatigi, kusjuures mõningaste rikkumistega, vahendab Interfax.

„See on loomulikult täielik jama. Üldiselt ei ole absoluutselt vaja seostada presidenti kuidagi Vene Föderatsiooni seaduste rikkumisega,” lausus Peskov. „Me teame, et FSIN-il (Föderaalne Karistuste Täideviimise Teenistus – toim) olid ja on pretensioonid. Rikuti teatud reegleid.”

Peskovi sõnul rikuti statistika järgi viimase kolme aasta jooksul tingimisi vangistuse katseaja reegleid Venemaal umbes 18 000 korda ja sama palju kordi võeti selle tõttu tarvitusele teatud meetmed.

„Et jutt käib Vene Föderatsiooni kodanikust – antud juhul pretensioonidest tema vastu, seaduslike reeglite mittetäitmisest – ei ole sel midagi tegemist Vene Föderatsiooni presidendiga ja seda ei saa kuidagi seostada presidendiga,” ütles Peskov. „Erinevad väited selle kohta, et keegi kedagi kardab, on absoluutne jama.”