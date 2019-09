Kreml: USA spioonina mainitud Smolenkov töötas tõesti Venemaa presidendiadministratsioonis

„Tõepoolest, Smolenkov töötas presidendiadministratsioonis, aga vallandati mõni aasta tagasi sisemise korraldusega,” ütles Peskov, kelle sõnul ei olnud Smolenkov kõrgetasemeline ametiisik ning talle ei olnud ette nähtud kontaktid presidendiga ega osavõtt nõupidamistest temaga, vahendab RBK.

Peskov märkis, et muud informatsiooni tal ei ole. „Kõik need arutlused Ameerika meedias selle kohta, kes kelle kiireloomuliselt välja tõi, kelle käest päästis ja nii edasi, on, saate isegi aru, selline žanr Pulp Fiction,” ütles Peskov.

CNN teatas eile, et USA luureteenistused viisid 2017. aastal läbi erioperatsiooni ja tõid Venemaalt välja hinnalise agendi, kes oli üks kõrgetasemelisemaid allikaid Venemaa valitsuses. Allikate sõnul võeti selline otsus vastu, sest president Donald Trump ja tema administratsioon käis korduvalt hoolimatult ümber salajaste luureandmetega ja võisid kaasa aidata agendi paljastamisele.