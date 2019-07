Kreml: tuumaallveelaeval juhtunu kuulub täielikult riigisaladuse alla

Ta (president Putin -toim) „omab kogu informatsioon, ent seda teavet ei saa täielikult avalikkusega jagada, sest kuulub salajaste andmete kategooriasse,” vahendas Peskovi sõnu uudisteagentuur Interfax. „On täiesti normaalne, et sellist teavet ei avalikustata.”

Teadaolevalt puhkes põleng "Lošarikul" ajal, mil allveelaev uuris Arktika ranniku lähedal merepõhja, ning selle tagajärjel sai terve meeskond surma, vahendab uudistekanal Moscow Times.

„1. juulil puhkes Vene territoriaalvetes süvamere uurimisalusel tuli. Alus uuris kaitseministeeriumi palvel maailmamere merekeskkonda," tsiteeris Interfax Vene kaitseministeeriumi avaldust. „14 inimest surid suitsu sissehingamise tagajärjel, õnnetuse põhjuste uurimisega tegeletakse."

Tulekahju sai alguse kohaliku aja järgi eile kell pool üheksa õhtul, nüüdseks on see kustutatud ja allveelaev on toimetatud Vene põhjalaevastiku baasi Severomorski, vahendab meedia.