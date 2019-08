Kreml: Trump pakkus Venemaale Siberi põlengute kustutamiseks abi

„Vene president väljendas siirast tänu sellise hooliva abipakkumise üle,” teatas Kreml. Vladimir Putin olevat lubanud ettepaneku vajadusel vastu võtta, kuid kinnitas Trumpile, et Siberi tulekahjude lennukitelt ja helikopteritelt kustutamisega tehakse juba edusamme.

„Vene presidendi hinnangul oli selline USA presidendi samm märk, et tulevikus on kahe riigi vahel võimalik taastada täieulatuslikud suhted,” teatab Putini kantselei lõpetuseks.

Interfaxi teatel tegeleb tulekahjude kustutamisega umbes 2700 päästjat. Krasnojarski regiooni on kustutustöödele appi saadetud kümme lennukit ja kümme helikopterit ja Irkutskis on relvajõud viidud kõrgemasse valmisolekusse. Looduskaitseorganisatsiooni Greenpeace esindaja aga hoiatas Ehho Moskvõ raadiojaamale antud intervjuus, et sõdurite kaasamisest võib olla kustutustöödel rohkem kahju kui kasu.