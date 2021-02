Kreml soovitas USA-l huvi tunda mitte Nord Stream 2, vaid Texase elektriga varustamise vastu

„See on hea projekt. See projekt ei puuduta absoluutselt USA energiaga varustamist. See projekt puudutab Euroopa kontinendi energiajulgeolekut, eriti kliimamuutuse turbulentsuse tingimustes ja nii edasi,” ütles Peskov ajakirjanikele, kommenteerides Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki sõnu, kes ütles, et USA on Nord Stream 2 teostamise vastu, vahendab Interfax.

„Üldiselt muidugi on meie Ameerika partneritel mõtet huvituda vähemal määral Nord Stream 2-st ja suuremal määral huvituda sündmustest Houstonis, Texases, energiaga varustamisest, küttega varustamisest. Siin muidugi gaas kahjuks ei tuleks,” lisas Peskov.