Kreml: sõim Putini aadressil on suur häbi gruusia rahvale

„Mis puutub solvangutesse meie maa ja meie presidendi aadressil, siis loomulikult peame me neid absoluutselt vastuvõetamatuteks, me mõistame need otsustavalt hukka,” ütles Peskov, märkides, et „kogu Gruusia juhtkond – nii president, peaminister, parlamendiliikmed kui ka parlamendi spiiker – mõistsid selle väljaastumise otsustavalt hukka”, vahendab TASS.

„Kindlasti ei ole selline käitumine – olgu ta siis provotseeritud kellegi poolt, kes soovib veel rohkem Vene-Gruusia suhteid keerulisemaks muuta või olgu ta absoluutse hullumeelsuse tagajärg – gruusia rahva vääriline. See on rahvas, kellel on väga pikk ajalugu, rikkad kultuuritraditsioonid ja loomulikult on see suur häbi grusiinidele,” lisas Peskov.

Peskov rõhutas, et viimastel päevadel on Gruusias näha üha uusi ja uusi russofoobsete rünnakute teravnemisi. Peskovi arvates ei ole kõik need miski muu kui riigi soovimatuse või mittevalmisoleku tagajärg kohe algusest peale ekstremistlikult meelestatud löömamehi käsile võtta.