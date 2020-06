Kreml: Serebrennikovi kohtuasi annab põhjuse kultuuriasutuste kontrollimiseks

„Kindlasti, Serebrennikovi kohtuasi annab aluse hoolikalt analüüsida, kuidas toimub riiklike vahendite kulutamine kultuuriasutustes, et vähendada võimalikku korruptsiooni selles valdkonnas. See on kultuuriministeeriumi funktsioon. Mul ei ole kahtlust, et vajalik analüüs tehakse,” ütles Peskov RIA Novosti vahendusel.

Serebrennikov mõisteti täna süüdi 129 miljoni rubla (1,6 miljoni euro) riisumises, mille oli eraldanud kultuuriministeerium projekti Platvorm elluviimiseks.

Peskov teatas, et Kremlis võetakse arvesse kultuuritegelaste arvamus Serebrennikovi kohtuasja kohta, aga enda oma välja öelda ei ole Kremlil õigust.

„Ühiskondlikku pinget me ei tunne. Me tunneme, et väga paljud kultuuritegelased ütlevad välja oma arvamuse. Erinevalt neist ei saa meie oma arvamust kohtuasjade kohta välja öelda, meil ei ole selleks õigust,” lausus Peskov.

Hiljuti kutsus ligi 4000 Venemaa kultuuritegelast kultuuriminister Olga Ljubimovat tsiviilhagi Serebrennikovi ja teiste vastu tagasi võtma.