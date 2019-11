Kreml: Putinile meeldib Ungari peaministri Orbáni tarkus, pragmaatilisus, kogemus ja suveräänsus

Orbán on Peskovi sõnul ebatavaline juht ja tõuseb oma Euroopa kolleegide tavaridadest esile, vahendab Vesti.ru.

Venemaal ja Ungaril on tohutu majandussuhete maht – üle poole nafta- ja gaasivajadusest rahuldab Ungari Vene energiaressursside tarnete arvel, tuletas Peskov meelde.

„Sealjuures ei räägita Ungaris sõltuvusest, energiaressursside kasutamisest Venemaa poolt poliitilise relvana. Nad ostavad pragmaatiliselt. Lisaks sellele on nad täitnud kõik oma maa-alused gaasihoidlad ja on juba järgmiseks aastaks Gazpromiga kokku leppinud. Absoluutselt pragmaatiliselt leppisid kokku, see on kasulik nii Gazpromile kui ka Ungari poolele, nad on täielikult taganud oma energiajulgeoleku,” teatas Peskov.