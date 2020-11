Kreml: Putini suur pressikonverents toimub tänavu ebatavalises formaadis

„Tõepoolest, me juba valmistame ette president Putini iga-aastast pressikonverentsi. Me teatame teile omal ajal selle läbiviimise kuupäeva, räägime teile detailselt pressikonverentsi läbiviimise formaadist. Loomulikult saab see arusaadavatel põhjustel olema ebatavaline formaat,” ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskov märkis, et formaat töötatakse välja nii, et ei piirataks regionaalsete, föderaalsete ja välismaa ajakirjanike võimalusi suhelda presidendiga.

Peskov lisas, et pressikonverentsile lisatakse presidendi otseliini elemente.