Kreml Putini paleest: ilmselt selline objekt eksisteerib, aga see ei kuulu Putinile

"Noh, ilmselt selline palee eksisteerib. Gelendžikus ütlevad kõik, et seal on tõesti tohutu objekt jne. Kuid sellel on olemas omanikud, see on eraobjekt. Ja tõenäoliselt ärimehed, kui nad tegutsevad seadustega kooskõlas, võivad vabalt omada mis tahes vara. Aga kuidas president sellesse puutub?" ütles Peskov.

"Te teate neid osavaid salasepitsusi, mis on valed, kordan veel kord, need on täpselt seesuguste inforünnakute keskmes. Nii et peate neisse ka vastavalt suhtuma,” leidis Putini pressiesindaja.

Tema sõnul on selliste materjalide lugemisse ja vaatamisse kaasatud inimlikud emotsioonid. "Nad näitavad luksuslikku eset ja ütlevad, et see kuulub Putinile. Ja siis näitavad nad basseinis ujuvat Putinit, eks? Vaataja mõtleb: "Issand, see on foto Putinist, jah." Kuid peate lihtsalt oma ajusid ragistama - see foto on tehtud 2006. aastal, kui Putin ujus külmas Jenissei jões,” ütles Peskov. Ta rõhutas, et "mõelda tuleb oma peaga", olla ettevaatlik ja "mitte lubada kellelgi ennast lolliks teha".