Kreml: Putini ja Lukašenka kohtumine toimub lähima kahe nädala jooksul, Vene jõureservi kasutamisest hetkel juttu ei ole

Lukašenka kohtub Moskvas oma Vene kolleegi Vladimir Putiniga, vahendab Interfax.

„Aegu kooskõlastatakse. Kaks presidenti leppisid eile kokku, et see toimub lähinädalatel. Vastavalt sellele paari nädala jooksul kohtumine kindlasti toimub,” ütles Peskov.

Peskov kommenteeris ka „Vene Föderatsiooni jõureservi loomist olukorra stabiliseerimiseks Valgevenes”. Peskov teatas, et föderatsiooninõukogu nõusolekut Vene reservi võimalikuks kasutamiseks vaja ei ole, aga praegu selle kasutamisest juttu ei ole, sest olukord Valgevenes on kontrolli all.

„Antud juhul ei hakka me tegelema hüpoteetiliste arutlustega. Asi on selles, et see on Venemaa parlamendi ratifitseeritud leping, mis näeb ette Vene Föderatsiooni teatud kohustusi,” ütles Peskov.