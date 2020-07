Kreml: Putin suhtub liialdustesse, sealhulgas homofoobiasse, sallimatult

Peskov tuletas meelde, et Putin on korduvalt vastanud sellistele küsimustele nii Vene kui ka välismeedias, vahendab RIA Novosti.

„Te teate, et õigupoolest räägib president alati konkreetsest seadusest, mida tõlgendatakse mõnedes lääneriikides ekslikult. Ja lükkab tagasi igasugused süüdistused selles, et riigi poolt on selles valdkonnas mingid repressiivsed meeleolud. Aga seejuures pöörab president alati tähelepanu rahvuslikele tugisammastele Venemaal üldiselt, mõnedes rahvusvabariikides, kus lihtsalt ajaloolistel juurtel on oma eripära, mida ei saa samuti abstraheerida <...> Üldse, liialdustesse üldiselt suhtub ta sallimatult, te teate seda, see on ju pigem, suhtub liialdustesse,” lausus Peskov.

Peskov vastas ka küsimusele, kas Kremlis on tutvutud seriaaliga geide tagakiusamisest Venemaal, täpsemalt Tšetšeenias. Peskovi sõnul on Kremlil teha palju muid, palju tähtsamaid asju ja selliseid seriaale ei maksa üle tähtsustada.