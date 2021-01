Kreml: Putin suhtub Läände endiselt väga hästi, aga koloniaalseid ilminguid tuleb vihata

„Ta suhtub Läände endiselt väga hästi,” ütles Peskov intervjuus tuntud propagandistile Vladimir Solovjovile, vahendab Interfax.

Peskov selgitas, et „oleks rumal Läände halvasti suhtuda”.

„Mida tähendab Lääs? Lääs on tehnoloogiad ja me jääme paljude parameetrite järgi neist maha. Lääs on rikas kultuur ja meil on, kus seda kultuuri jagada. Ka meil on kõrgeim kultuuritase. Lääs on juured, eriti Euroopa, me ei räägi uuest riigist USA-st. Seda ei saa mitte armastada,” lausus Peskov.

„Aga koloniaalsed ilmingud, neid tuleb vihata,” lisas Peskov.