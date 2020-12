Kreml: Putin laseb end vaktsineerida

"Ta (Putin -toim) teatas, et laseb end vaktsineerida. Ta tegi selle otsuse juba varem, kuid ootas, kuni kõik formaalsused on täidetud," ütles pressiesindaja usutluses telekanalile Rossija 1.

Venemaa käivitas detsembris Sputnik V vaktsiiniga vabatahtlikku vaktsineerimisprogrammi, alustades kõige haavatavamatest gruppidest Moskvas.

Üle 60-aastased inimesed võivad hakata vaktsineerimist taotlema esmaspäeval, ütles Moskva linnapea Sergei Sobjanin pühapäeval, päev pärast seda, kui Venemaa tervishoiuministeerium teatas, et Sputnik V vaktsiin on värskete uuringute kohaselt ka eakatele ohutu.

68-aastane Putin ütles hiljuti ajakirjanikele, et Venemaa vaktsiin on tõhus ja ohutu ning ta ei näe seetõttu mingit põhjust, miks jätta vaktsineerimata, lisades, et ta ise ootab, kuni see on saadaval.

Alates koroonaviiruse epideemia algusest Venemaal on Putin töötanud peamiselt distantsilt, pidanud kohtumisi veebi teel ja vältinud reisimist, vahendab Reuters.

Ta ütles augustis, et üks tema tütardest osales Sputnik V vaktsiini kliinilistes uuringutes ja tundis end pärast süsti saamist igati hästi.