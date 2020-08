Kreml: Putin kõneles Lukašenkaga. Olukord Valgevenes laheneb peagi

"Aleksandr Lukašenka informeeris Putinit olukorrast Valgevenes, mis on kujunenud pärast presidendivalimisi. Mõlemad pooled väljendasid kindlust, et ilmnenud probleemid laabuvad juba õige varsti," teatas Kreml.

"Tähtsaim on, et probleeme ei kasutaks ära destruktiivsed jõud, kes püüavad kahjustada kahe riigi koostööd liitriigi raames," lisas Kreml, märkides, et telefonivestlus toimus Lukašenka initsiatiivil.

Telefonivestluses arutati ka juuli lõpus Valgevenes kinni peetud 32 Vene kodanikust palgasõduri küsimust. Viimased kuuluvad Venemaa sõjakompaniisse Wagner ning esialgu süüdistas Minsk neid valimiste-eelses stabiilsuse kõigutamises.

"Seoses Valgevenest Venemaale eile tagasi saadetud 32 kodaniku tagasipöördumisega anti positiivne hinnang asjaomaste osakondade tihedale koostööle antud küsimuses," märkis Kreml.

Ühtlasi leppisid Putin ja Lukašenka kokku mõlema riigi esindajate regulaarsete kontaktide jätkamises erinevatel tasemetel ning kinnitasid valmisolekut "tugevdada liitlassuhteid, mis vastavad täiel määral Vene ja Valgevene vennasrahvaste huvidele".

Tohutu avalikkuse surve alla langenud Lukašenka teatas täna, et pöördus Putini poole, sest toimuv ohustab nende kavandatavat ühist liitriiki.

"Valgevene suhtes areneb kavapõhine agressioon. Tuleb ühendust võtta Putiniga, Venemaa presidendiga, et ma saaksin temaga rääkida," ütles Lukašenka laupäeval.

"Ma tahan öelda, et Valgevene kaitsmine on täna mitte midagi vähemat kui meie liitriigi kaitsmine ning see on eeskujuks teistele. Kui valgevenelased vastu ei pea, veereb laine sinna. Seepärast on nad meie külge niimoodi klammerdunud," märkis Lukašenka.

Tuhanded inimesed on tulnud Valgevenes täna taas tänavatele, et nõuda 26 aastat riiki tüürinud presidendi ametist lahkumist pärast vaidlusaluseid valimisi ja protestijatevastast vägivalda.