Kreml: Putin kohtuistungit Navalnõi üle ei jälgi

„Vladimir Putin valmistub praegu kohtumiseks Venemaa õpetajatega, kes õpetavad venemaalaste tulevast põlvkonda,” ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskov märkis ka, et Vene pool kavatseb Navalnõi juhtumi asjaolusid järjekindlalt selgitada, aga Euroopa Liidu mentorlikele avaldustele reageerima ei hakka.

„Kui edastatakse mingit karmi sõnumit, ei ole mul kahtlust, et meie minister annab mitte vähem karmi vastuse sellele karmile sõnumile. See on teema, mille kohta ei ole me valmis mingisuguseid avaldusi kuulama. Me oleme valmis järjekindlalt ja kannatlikult kõike selgitama, aga mingitele mentorlikele avaldustele me reageerida ei kavatse ja neid tähele panna me ei kavatse,” ütles Peskov.

Neljapäeval saabub Moskvasse Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell, kes kohtub Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ja on väljendanud soovi kohtuda ka Navalnõiga.

„Loodame, et sellist rumalust nagu Vene-EL-i suhete sidumine selle uurimisisolaatori elaniku juhtumiga ei toimu,” lausus Peskov.