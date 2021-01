Kreml: protestiaktsioonidel osales palju vähem inimesi, kui hääletab Putini poolt

Kommenteerides tema sõnul „niinimetatud paljastusi” Putini palee kohta, ütles Peskov, et need on kasulikud „neile, kes tahavad olukorda edasi kõigutada”, aga „tegelikult see ei kõigu”, vahendab TASS.

„Nüüd hakkavad paljud rääkima, et ebaseaduslikele aktsioonidele läks välja palju inimesi. Ei, läks välja vähe inimesi, palju inimesi hääletab Putini poolt,” ütles Peskov, tuletades meelde, et paljud kodanikud hääletasid ka konstitutsiooniparanduste poolt. „Kui numbrid kõrvuti panna, saate aru, kui vähe inimesi [meeleavaldustel osales],” ütles Peskov.

Peskovi sõnul on ka need Venemaa kodanikud. „Ma suhtun lugupidamisega kõigisse seisukohtadesse, aga ma olen kategooriliselt ebaseaduslikel aktsioonidel osalemise vastu, sest teistsugust hinnangut seal olla ei saa: see on seaduserikkumine,” lausus Peskov.