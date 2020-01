Kreml peab Zelenskõi avaldust Teise maailmasõja alguse kohta äärmiselt solvavaks

Ajakirjanikud küsisid Peskovi tänasel pressikonverentsil tema kommentaari selle kohta, et Zelenskõi ütles visiidil Poolasse, et Teise maailmasõja alguseni viis totalitaarsete režiimide sobing ja see võimaldas juba käima panna „holokausti surmatoova hooratta”, vahendab Interfax.

„Me ei ole selle avaldusega kategooriliselt nõus. Selles avalduses on Ukraina president solidaarne meie veendumusel äärmiselt vigase seisukohaga, mis on solvav kümnetele miljonitele venemaalastele ja SRÜ riikide kodanikele, kelle vanemad, vanaisad, sugulased andsid oma elu Euroopa, sealhulgas Poola vabastamise eest fašismist,” kuulutas Peskov.

Peskovi sõnul „sobib see vaevalt kokku miljonite ukrainlaste veendumusega, kes samuti võitlesid relv käes fašistidega”.

„Seetõttu ei pea me seda avaldust vastuvõetavaks, peame seda vigaseks ja solvavaks meie vanaisade mälestuse seisukohalt,” rõhutas Peskov.