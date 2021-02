Kreml nimetas Ukraina elanikke vene maailma osaks

„Ukrainas elab väga palju venelasi ja venekeelseid. Nad kõik kuuluvad vene maailma. Kultuurilist sidet, ajaloolisi sidemeid, ühiseid juuri eitada oleks suur rumalus. Me teame, et selline ühtsuse eitamise liin on Ukrainas olemas, aga meile see ei meeldi,” ütles Peskov, vahendab Interfax.

Peskov rõhutas, et vene maailm, selle maailma kaitsmine, suhete arendamine selle maailmaga ja selle maailma toetamise erinevad mehhanismid olid, on ja jäävad Vene riigi prioriteetseteks teemadeks.

Peskovi sõnul edendab Venemaa vene maailma ideed Ukrainas pehme jõu abil. „Kunagi ei kasutata mingeid meetodeid, mis oleksid vastuolus rahvusvahelise õigusega,” ütles Peskov. „Rahvusvahelise õiguse järgi on igal riigil võimalus viia läbi mingeid humanitaaroperatsioone, humanitaarseid toetusmeetodeid, laiandada humanitaarkontakte, kontakte inimeste vahel, rääkida kirjandusest, kunstist, teadusest.”

President Vladimir Putini kohtumisel julgeolekunõukogu alaliste liikmetega oli üks teema vene maailm ja kaasmaalased välismaal.