Kreml nimetas homsetele meeleavaldustele kutsujaid provokaatoriteks

„Ärgem hinnakem midagi üle,” ütles Peskov täna ajakirjanikele, kommenteerides väiteid, et homsed meeleavaldused võivad tulla suuremad kui viimastel kuudel. Peskov kutsus „juhinduma objektiivsetest andmetest” ja mitte rääkima juba ette „mingitest rahulolematutest inimestest”, vahendab TASS.

Peskovi sõnul on olemas „teatud provokaatorid”, kes nendele aktsioonidele kutsuvad. „Provokaatorite tegevus on meie jaoks väga selge, see on väga selge ka õiguskaitseorganitele ja võetakse tarvitusele vastavad meetmed nende provokaatorite suhtes,” rõhutas Peskov. Ta lisas, et on olemas rahulolematuid inimesi, kes väljendavad oma seisukohta ja sellele seisukohale pööratakse tähelepanu. „Mis aga puudutab mingeid andmeid homsete ürituste kohta, siis otsustagem nende üle ikkagi ülehomme,” ütles Peskov.

Vastates küsimusele, kas õiguskaitseorganid on saanud homseks presidendiadministratsioonilt mingeid korraldusi, rõhutas Peskov, et mingeid Kremli korraldusi ei ole selles asjas vaja. Peskovi sõnul on teatud seadusandluse režiimid selle kohta, kuidas aktsioonid toimuvad ja kuidas neid eelnevalt kooskõlastatakse ja milliseid teavitusi antakse. „Juhul, kui viiakse läbi mingeid ebaseaduslikke aktsioone, siis loomulikult, korrakaitsjad, kas on korraldusi või ei ole korraldusi, tegutsevad vastavalt nende teenistuslikele instruktsioonidele,” ütles Peskov.

Peskovilt küsiti ka üliõpilaste osalemise kohta homsetel meeleavaldustel, vahendab Interfax.

„Tudengite osavõtt ühtedest või teistest aktsioonidest on kindlasti tudengite isiklik asi. Aga tudengite osavõtt ebaseaduslikust tegevusest võib kindlasti saada kõige erinevama hinnangu nende õppeasutuste juhtkonna poolt, igal õppeasutusel võib olla selle kohta oma poliitika,” ütles Peskov. „Lisaks sellele võivad muidugi olla haridusministeeriumi mingid ühised korraldused.”

Eile selgus, et näiteks Peterburi Riikliku Ülikooli tudengeid võib sanktsioneerimata aktsioonidel osalemise eest oodata väljaheitmine.

Peskovilt küsiti veel kooliõpilaste tegevuse kohta, kes võtavad koolide seintelt maha president Vladimir Putini portreid ja avaldavad sellest videoid sotsiaalmeedias.