Kreml: Navalnõil on suurushullustus, tagakiusamismaania ja kinnismõtted oma püksiaugupiirkonnale

„Ma ilmselt veidi kuritarvitan ja luban endale isikliku seisukoha väljaütlemist, mida ma tavaliselt välja ei ütle või ei oma selleks õigust,” lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Üldiselt võib öelda, et haigel on täheldatav eredalt väljendunud tagakiusamismaania. Võib ka selgelt tuvastada teatud suurushullustuse ilmingu, sest, nagu öeldakse, ta võrdleb end lausa Jeesusega,” ütles Peskov ja lisas, et on täheldanud Navalnõil „Freudi järgi kinnismõtteid oma püksiaugupiirkonnale”. „Nii sellesse ilmselt suhtuma peabki,” ütles Peskov.

Navalnõi avaldas eile video, mis sisaldab tema telefonivestlust väidetavalt Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötaja Konstantin Kudrjavtseviga, milles viimane rääkis, et Navalnõi mürgitamiseks paigutati mürk tema aluspükstesse „püksiaugupiirkonda”.