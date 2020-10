Kreml: Navalnõiga töötavad praegu CIA töötajad ja see ei ole esimene kord, kui ta neilt instruktsioone saab

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: HANDOUT, AFP

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaal on informatsioon, et opositsiooniliider Aleksei Navalnõiga teevad tööd USA Luure Keskagentuuri (CIA) töötajad ja see ei ole esimene kord, kui nad talle instruktsioone jagavad.