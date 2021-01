Kreml: Navalnõi kirjeldatud Gelendžiki palee omanikud on ettevõtjad, kelle eraomandis ei tohiks sorida

Peskovi tähelepanu juhiti sellele, et president Vladimir Putini eilse avalduse järgi „palee Gelendžikis” temale ei kuulu, aga opositsionäär Aleksei Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) uuringus ei väidetagi, et Putin või tema sugulased on juriidiliselt nende objektide omanikud, vaid jutt käib sellest, et kompleks on registreeritud mingite nominaalsete isikute nimele, vahendab Interfax.

„Ma ei ole teiega nõus. Selles uuringus väidetakse, et see on Putini palee ja et see ehitati Putini jaoks, Putini poolt ja nii edasi. Seetõttu ei ole ma siin teiega kategooriliselt nõus. Ja Putin vastas sellele küsimusele ühemõtteliselt eitavalt, vähe sellest, ta ütles, et ei temal ega tema sugulastel ei ole ega ole olnud mingit suhet, seda enam omandisuhet selle objektiga,” ütles Peskov.

Mis puudutab selle objekti omanikke, siis Peskovi sõnul on selge, et „omanikud on ettevõtjad”.

„Tõepoolest, see on suur objekt, see on Gelendžikis hästi tuntud ja üks või mitu, otseselt või kaudselt on selle objekti omanikud. Aga te olete ju nõus, et tõenäoliselt ei ole Kremlil mingit õigust nende omanike nimesid avalikustada, ja me ei kavatse seda teha, see oleks lihtsalt ebakorrektne,” lausus Peskov.

Peskov lisas, et täiendavat informatsiooni niinimetatud palee kohta Gelendžiki lähedal võib saada kompetentsetelt organitelt, aga võttes arvesse õigust eraomandile.

„President vastas esitatud küsimusele. Vastas absoluutselt ühemõtteliselt. Kui jäi muid küsimusi, siis tõepoolest, kompetentsed ametkonnad annavad tõenäoliselt samuti nii või teisiti informatsiooni. Aga mis puudutab täpsustusi, siis me ju peame sorima eraomandis, kuidas te seda endale ette kujutate?” küsis Peskov.