Kreml: Navalnõi fondi jutt Putini paleest on puhas jama ja meil ei ole vähimatki soovi selle vastu huvi tunda

Navalnõi meeskond avaldas eile uuringu, milles kinnitatakse, et Putin on lasknud ehitada 100 miljardit rubla (1,1 miljardit eurot) maksnud palee koos muu juurde kuuluvaga. YouTube’is avaldatud videot sellest oli täna keskpäevaks vaadatud üle 20 miljoni korra.

„Need kõik on absoluutselt paljasõnalised väited. See on puhas jama ja kompilatsioon ja midagi muud seal ei ole,” lausus Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov täna ajakirjanikele.

„Te teate, et see teema visati ette aastat 3-4 tagasi. Ja siin antud juhul tehakse tühja tööd ja juba korduvalt on püütud kasutada seda sama laimu. Sealjuures tihti vaevamata end <...> isegi mingite kas või minimaalsete katsetega kuidagi midagi kas või mitte et tõestada, vaid vähemalt illustreerida,” ütles Peskov.

Peskovi sõnul on ainus uus asi „montaažilugude” kasutamine.

„Seal lisatakse basseini mingis palees kaadrid Putinist, kes ujub Jenisseis, <...> mis on kogu maailmale tiiru peale teinud. See on selline kuiv konstateering,” rääkis Peskov.

Peskovi sõnul ei ole sellel paleel midagi tegemist presidendi ega Kremliga ja ta rõhutas, et presidendiadministratsioonis „ei ole kõige vähematki soovi selle vastu huvi tunda”.

„Meile on ettevalmistatud ja ettevalmistatavad informatsioonirünnakud riigipea vastu ammu teada. Neid on olnud ja kahjuks need jätkuvad. Antud juhul omistatakse presidendile seda, mida ei ole olemas. Venemaa presidendi kogu vara deklareeritakse tema poolt iga-aastaselt ja esitatakse samuti iga-aastaselt avaldatavas deklaratsioonis,” ütles Peskov.

Peskov kutsus venemaalasi mitte saatma raha „sulidele FBK-st (Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fond – toim) ja rõhutas, et sellised uuringud on pettus.