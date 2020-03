Kreml: Moskva sulgemist koroonaviiruse tõttu ei arutata

Peskovilt küsiti, kuivõrd muutub aktuaalsemaks pealinna sulgemise teema seoses haigestunute arvu kasvuga, vahendab Interfax.

„Seni mitte sugugi. Seda ei arutata. Nagu ei ole arutatud, nii ka ei arutata,“ lausus Peskov.

Vene sotsiaalmeedias on levinud teated, et Moskvas kavatsetakse kehtestada koroonaviiruse tõttu komandanditund. Need teated on ümber lükanud koroonaviiruse olukorra kontrolli ja jälgimise Moskva operatiivstaap ja Venemaa kaitseministeerium.

Koroonaviirusesse nakatunute arv Venemaal kasvas viimase ööpäevaga 71 inimese võrra 438-ni, teatas täna peaminister Mihhail Mišustin. Kõik uued juhtumid registreeriti Moskvas, teatas sealne operatiivstaap.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin kohustas üle 65-aastasi ja raskeid kroonilisi haiguseid põdevaid inimesi olema 26. märtsist 14. aprillini kodusel režiimil.

Peaminister Mišustin nõustus aga vajadusega karmistada administratiivvastutust karantiinireeglite rikkumise eest.

„Ma tahtsin pöörduda teie poole nende korralduste kiirendamise teemal, mille te olete juba andnud administratiivvastutuse tugevdamiseks karantiinireeglite rikkumise eest. Täna on see väga aktuaalne,“ ütles Venemaa valitsuse juures asuva koroonaviirusesse nakatumise levimise vastu võitlemise koordinatsiooninõukogu presiidiumi istungil Venemaa peasanitaararst Anna Popova.

„Jah, me kindlasti teeme seda. See tuleb formuleerida presiidiumi tulemuste järgi,“ vastas Mišustin.

