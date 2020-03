Kreml: Moskva korraldus üle 65-aastastele inimestele koju jääda Putinile ei laiene

Ajakirjanike küsimusele, kas Venemaa president kavatseb näidata eeskuju ja kodust mitte väljuda, vastas Peskov: „Töö on töö, seda enam presidendi töö, see toimub loomulikult väljaspool neid kriteeriume, mis on määratud piiravates ja soovituslikes dokumentides.“

Peskov tuletas meelde, et „president seni töötab, te näete, et selliseid massilisi üritusi loomulikult keegi läbi ei vii ja neist ei mõtle – praegu ei oleks mõistlik seda teha“.

Lisaks sellele ütles Peskov, et Putin „elab riiklikus residentsis. Vastavalt kõige sagedamini seal, kus ta elab, seal ka töötab ja vastupidi“.

„Mis puudutab maski kandmist, siis seal, kus on avalikud üritused, pöördume me palvega meedikute poole, et nende ürituste osalejad võiksid teha teste, nagu oli enne Putini komandeeringut Krimmi. Ma arvan, et järgime seda praktikat ka edaspidi,“ ütles Peskov.

Peskov märkis, et Moskva linnapea Sergei Sobjanini korraldust üle 65-aastastele inimestele kodusele režiimile jääda ei saa võib-olla täita kõik presidendiadministratsiooni töötajad, aga töötajate otsusesse seda teha suhtutakse mõistvalt.

Putin on praegu 67-aastane.

